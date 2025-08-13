ΟΦΗ: Τριετές συμβόλαιο με τον Κρέσιμιρ Κριζμάνιτς

Ο ΟΦΗ προχώρησε σε μια σημαντική ενίσχυση για την αμυντική του γραμμή, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κρέσιμιρ Κριζμάνιτς.

Ο 25χρονος Κροάτης στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, το οποίο θα τον κρατήσει στο Ηράκλειο έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κριζμάνιτς, γεννημένος στις 3 Ιουλίου 2000, έχει αγωνιστεί με τις εθνικές ομάδες U20 και U21 της Κροατίας. Προέρχεται από τις ακαδημίες της ΧΝΚ Γκόριτσα, με την οποία κατέγραψε σχεδόν 160 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της χώρας. Την περασμένη σεζόν ήταν βασικό στέλεχος της ομάδας, με 35 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός έρχεται στον ΟΦΗ ως ελεύθερος και αναμένεται να προσφέρει ποιότητα και σταθερότητα στα μετόπισθεν των Κρητικών.

Καλωσορίζοντάς τον, η κρητική ΠΑΕ ανέφερε: «Kresimir, καλώς ήρθες στην οικογένεια του ΟΦΗ!»