Ο Ηρακλής συμφώνησε με τον Νίκο Αναστασιάδη

Ο Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να γίνει παίκτης του Ηρακλή, αφού ήρθε σε συμφωνία με τους «Κυανόλευκους» για τη νέα σεζόν.

Ο 22χρονος αμυντικός χαφ ουσιαστικά γυρίζει στους Θεσσαλονικείς μετά από μία πενταετία, αυτή τη φορά όμως για την πρώτη ομάδα, διότι αγωνιζόταν στην Κ19 μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

Σε αυτό το μεσοδιάστημα είχε ξεχωρίσει στη Γ' Εθνική με τον Θερμαϊκό Θέρμης, έχοντας μάλιστα ενεργό ρόλο και γεμάτες χρονιές και έρχεται να προσφέρει τις λύσεις του στη μεσαία γραμμή του «Γηραιού», δίπλα στους Χάμοντ, Φοφανά, Τσιντώνη και Γερολέμου, μετά και τις φυγές των Πατράλη, Παπασάββα και Ντουκουρέ.

Ο νεαρός μέσος συμμετείχε σε ολόκληρη την καλοκαιρινή προετοιμασία του Ηρακλή, με την απόκτηση του να μπαίνει στην τελική ευθεία, όταν και θα γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις.