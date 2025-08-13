Μπόρνμουθ: «Έσκασε» η βόμβα με τον Ντιακιτέ - Η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της

Η Μπόρνμουθ ενίσχυσε θεαματικά την άμυνά της, ολοκληρώνοντας την απόκτηση του Μπαφόντε Ντιακιτέ από τη Λιλ. Ο 24χρονος Γάλλος στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών και θα φορά τη φανέλα με το Νο18.

Η συμφωνία κόστισε στους «κερασιούς» 35 εκατομμύρια ευρώ, με επιπλέον 5 εκατομμύρια σε μπόνους, καθιστώντας τον Ντιακιτέ τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Το ρεκόρ παραμένει ο περσινός ερχομός του Έβανιλσον, για τον οποίο η ομάδα είχε δαπανήσει 46,6 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη σεζόν, ο Ντιακιτέ μέτρησε 48 συμμετοχές με τη Λιλ, σημειώνοντας τέσσερα γκολ, ενώ συνολικά κατέγραψε 112 εμφανίσεις και 13 τέρματα με τη γαλλική ομάδα.

Ο Αντόνι Ιραόλα τον υπολογίζει άμεσα, καθώς η Μπόρνμουθ ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην Premier League με δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Λίβερπουλ, την Παρασκευή (15/8) στο «Άνφιλντ».