Ζοάο Πέδρο: «Ήμουν στο Κόμπαμ πριν από τους άλλους - Είχα ήδη κάνει τις διακοπές μου»

Ο Ζοάο Πέδρο αποκάλυψε πως δεν περίμενε την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας της Τσέλσι για να βρεθεί στο προπονητικό κέντρο στο Κόμπαμ, καθώς είχε ήδη ολοκληρώσει τις διακοπές του πριν από τον τελικό.

«Προπονούμουν ήδη στο Κόμπαμ πριν από τους υπόλοιπους, γιατί γύρισα αμέσως μετά τον τελικό. Είχα ήδη κάνει τις διακοπές μου, οπότε επέστρεψα κατευθείαν για να βρω σπίτι και να μετακομίσω από το Μπράιτον στο Κόμπαμ», τόνισε ο Βραζιλιάνος επιθετικός.

Ο 22χρονος φορ εξήγησε ότι με εξαίρεση ένα μικρό διάλειμμα στην Ισπανία, είχε ήδη περάσει αρκετό χρόνο μακριά από το ποδόσφαιρο πριν από την άφιξή του στην Τσέλσι:

«Πέρασα τέσσερις ημέρες στην Ισπανία για να χαλαρώσω λίγο μετά τον τελικό, αλλά το μεγάλο μου διάλειμμα το είχα κάνει νωρίτερα, μένοντας πέντε εβδομάδες στη Βραζιλία πριν ενταχθώ στην Τσέλσι. Αυτό ήταν καλό, γι’ αυτό και γύρισα κατευθείαν στο προπονητικό κέντρο».

Με αυτή την κίνηση, ο Ζοάο Πέδρο δείχνει την αποφασιστικότητά του να προσαρμοστεί γρήγορα στο νέο του περιβάλλον και να ξεκινήσει άμεσα τη δουλειά ενόψει της σεζόν.