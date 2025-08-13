Κιούμπαουερ ενόψει ΠΑΟΚ: «Θα είναι ένα ''καυτό'' παιχνίδι» - Πόσο κόσμο περιμένουν οι Αυστριακοί

Η Βόλφσμπεργκερ συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει της αυριανής (14/8 20:00) κρίσιμης ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, με τον Ντίτμαν Κιούμπαουερ να κάνει ένα πρώτο σχόλιο για τις ιδιαιτερότητες του αγώνα - Πόσο κόσμο περιμένουν οι Αυστριακοί στο Κλάγκενφουρτ

Αποστολή στην Αυστρία

«Σίγουρα δεν είναι μειονέκτημα ότι έχουμε κάνει δύο καλές εμφανίσεις. Μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι με θετική διάθεση», είπε ο προπονητής Κιούμπαουερ. Παράλληλα, «προειδοποίησε» ότι κάθε αγώνας ξεκινά από το «μηδέν». «Θα είναι ένα καυτό παιχνίδι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε φαβορί. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι με ένα καλό πρώτο παιχνίδι έχουμε ήδη περάσει».

Οι Αυστριακοί παρότι θα αγωνιστούν στο ουδέτερο Κλάγκενφουρτ περιμένουν οι φίλοι της ομάδας να κάνουν το κοντινό ταξίδι για να δώσουν το «παρών» στο Wörthersee Stadion, ένα γήπεδο που «ξυπνά» μόνο ευχάριστες αναμνήσεις, καθώς εκεί τον περασμένο Μάιο πανηγύρισαν τον «παρθενικό» τίτλο της ιστορίας τους, το Κύπελλο απέναντι στη Χάρτμπεργκ.

Τότε είχαν βρεθεί παραπάνω από 20.000 φίλοι της WAC στο Κλάγκενφουρτ, κάτι που αύριο (14/8) πιθανότατα δεν θα συμβεί, με τους ιθύνοντες της ομάδας να περιμένουν περίπου 1.000 Έλληνες στην Αυστρία, οι οποίοι, όπως αναφέρουν, «αναμένεται να δημιουργήσουν ''έντονη'' ατμόσφαιρα».

Όσον αφορά την ατμόσφαιρα που περιμένει αύριο (14/8) στο γήπεδο, ο προπονητής της Βόλφσμπεργκερ, Ντίτμαν Κιούμπαουερ σχολίασε: «Οι συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές, γιατί τότε υπήρχε πολύς κόσμος. Πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση. Φυσικά, θα ήθελα να έρθουν πολλοί φίλαθλοι και να δημιουργήσουν καλή ατμόσφαιρα. Αν δεν συμβεί, η αποστολή παραμένει η ίδια».

