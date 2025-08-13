Η Βιγιαρεάλ θέλει Μαυροπάνο

Περιζήτητος ο διεθνής κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ.

Σε μήλον της έριδος έχει εξελιχτεί ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.

Για την απόκτηση του έχουν εκφράσει ενδιαφέρον ουκ ολίγες ευρωπαϊκές ομάδες με πιο πρόσφατες τη Ρόμα ενώ την Τετάρτη 13/8 ακούστηκε και το όνομα της Βιγιαρεάλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία ο ισπανικός σύλλογος είναι διατεθειμένος να δώσει τα 20 εκατ. ευρώ που θέλει η Γουέστ Χαμ με την οποία ο Μαυροπάνος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

«Η Βιγιαρεάλ θέλει τον αμυντικό της Γουέστ Χαμ, Μαυροπάνο, αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ

Ο Έλληνας διεθνής ταιριάζει στο στυλ της La Liga.

Η Ρόμα παρακολουθεί επίσης» αναφέρει το δημοσίευμα.