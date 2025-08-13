ΠΑΟΚ Β: Τελευταίο «τεστ» στη Δράμα και επιστροφή

Ο ΠΑΟΚ Β δίνει σήμερα (13/8 18:00) το τελευταίο του φιλικό στον Βώλακα Δράμας απέναντι στον Αετό Οφρυνίου, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας του.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε ελπιδοφόρα μία μεταβατική σεζόν, που θα τον βρει ανανεωμένο σε όλα τα επίπεδα, καθώς μετρά 2/2 νίκες στα πρώτα του φιλικά προετοιμασίας.

Εδώ και δύο εβδομάδες ο Νίκος Καραγεωργίου και οι παίκτες του έχουν καταλύσει στον Βώλακα Δράμας, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της «ασπρόμαυρης» προετοιμασίας.

Ο ΠΑΟΚ Β στα δύο πρώτα του φιλικά άφησε πολύ θετικές εντυπώσεις, καθώς στην «πρεμιέρα» κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ το περασμένο Σάββατο (9/8) κέρδισε με ανατροπή και 5-1 σκορ τη Δόξα Δράμας, που πλέον αγωνίζεται στη Γ Εθνική.

Μία άλλη ομάδα του 1ου ομίλου της φετινής Γ Εθνικής, τον Αετό Οφρυνίου φιλοξενούν σήμερα οι «ασπρόμαυροι» στη Δράμα, με τον αγώνα να ξεκινάει στις 18:00, στο τρίτο και τελευταίο φιλικό του Δικεφάλου, πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Οι Θεσσαλονικείς όμως με την επιστροφή τους έχουν «κλειδώσει» και πέντε ακόμα φιλικά. Στις 20/8 με τον Απόλλωνα Κρύας Βρύσης, στις 24/8 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, στις 27/8 με την Καλαμάτα, στις 31/8 με την Αναγέννηση Καρδίτσας και τέλος στις 7/9 με τον Καμπανιακό, μία εβδομάδα (14/9) πριν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις για τη φετινή Super League 2.