Απέκτησε Κοντογιάννη από την Κύπρο η Ελλάς Σύρου

Ο 23χρονος τερματοφύλακας αποτελεί τη 16η μεταγραφή της νησιώτικης ομάδας.

Ο Βαγγέλης Κοντογιάννης την περσινή σεζόν αγωνίζονταν με τη ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, Β’ Κατηγορία Κύπρου και αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ελλάς Σύρου.

Η ανακοίνωση της νησιώτικης ομάδας:

«Η ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ ανακοινώνει την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Βαγγέλη Κοντογιάννη.

Ο Βαγγέλης είναι γέννημα-θρέμμα του Παναιτωλικού, με σημαντική πορεία στις Κ17, Κ19, αλλά και στην ανδρική ομάδα. Έχει αγωνιστεί επίσης στον Παναγρινιακό, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023/24 αγωνίστηκε στη Β’ Κατηγορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου με τον Διγενή Ύψωνα, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε 11 αγώνες.

Την περίοδο 2024/25 φόρεσε τη φανέλα της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, επίσης στη Β’ Κατηγορία Κύπρου.

Καλωσορίζουμε θερμά τον Βαγγέλη στην οικογένεια της ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας».