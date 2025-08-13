Έντεκα βασικοί και όσοι μπουν αλλαγή, είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν

Αγώνας με τη Σαχτάρ, αναζητώντας υπέρβαση και πρόκριση απ’ αυτές που θυμάσαι για χρόνια, οπότε μοναδική «αντίδραση» αυτή τη στιγμή η δίχως όρους στήριξη προς όποιον φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Το άσχημο του καλοκαιριού και ειδικά στον Αύγουστο, είναι οι τύψεις που σε πιάνουν. Σκέφτεσαι απ’ τη μία πως έχει η ομάδα σου – όποια κι αν είναι αυτή – παιχνίδια για προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τεράστια υπόθεση, αγωνιστικά, για το ίδιο το κλαμπ, οικονομικά, τα πάντα.

Απ’ την άλλη έχεις τις μεταγραφές. Καμία ομάδα τέτοια περίοδο δεν έχει ολοκληρώσει έστω τη συντριπτική πλειοψηφία των σημαντικών της κινήσεων. Όλοι περιμένουν κάτι καλό, που προορίζεται για βασική λύση. Και οι τύψεις έρχονται γιατί όταν μιλάς για το ένα, σκέφτεσαι μήπως τελικά το άλλο έχει μεγαλύτερη σημασία και είσαι άδικος ή μπερδεύεις τα πράγματα.

Εστιάζοντας στον Παναθηναϊκό, καμία τέτοια ανησυχία δεν υπάρχει. Μέχρι Πέμπτη βράδυ, μόνο ένα σπουδαίο γεγονός. Μόνο μία έγνοια, άγχος, προσμονή: Ο αγώνας με τη Σαχτάρ. Τα υπόλοιπα όσο σημαντικά κι αν είναι – που είναι – ας περιμένουν. Χωρίς να μπαίνουν αστερίσκοι, χωρίς να βάζουμε όρους, αν, ίσως, μπορεί κι άλλα τέτοια.

Δεξί μπακ; Ο Κώτσιρας είναι Καφού, τέλος κουβέντας. Δεκάρι; Όποιον επιλέξει ο Βιτόρια δε… βλέπει τον Ρικέλμε σε ικανότητα. Δεν έχουμε γκολτζήδες; Ο Φώτης είναι Μπατιστούτα και ο Σφιντέρσκι Λεβαντόφσκι για αυτό το ματς. Στη συνείδησή μας, στην πίστη μας, στη στήριξή μας.

Ακούγονται γραφικά όλα αυτά. Και είναι εδώ που τα λέμε. Όμως είναι στιγμές που η γραφικότητα πρέπει να είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ της θετικής ενέργειας προς την ομάδα και την προσπάθεια που έχει μπροστά της. Γιατί κάπου μπερδευόμαστε. Θεωρούμε πως έχει μεγαλύτερη σημασία το να έρθει κάποια φανταχτερή μεταγραφή, ξεχνώντας πως οι μεταγραφές εξυπηρετούν έναν αγωνιστικό στόχο. Ο στόχος αυτός λοιπόν (ένας απ’ τους πολλούς) κρίνεται το βράδυ της Πέμπτης.

Μπορεί να γίνει μεταγραφή μέχρι τότε και να παίξει; Όχι. Ακόμη και μία εβδομάδα πριν αν γινόταν – πάντα κρίνοντας απ’ τα ονόματα που ακούγονται – πάλι δε θα προλάβαινε. Άρα μένουν στην άκρη οι συζητήσεις, οι γνώμες και τα δεδομένα. Υπάρχει μόνο η Σαχτάρ. Γιατί δε θα μειωθεί η πίκρα ενός αποκλεισμού αν έχουμε κάτι για να «βρίζουμε» (βλέπε μεταγραφές), ούτε θα μετριαστεί η χαρά και το μέγεθος της επιτυχίας σε περίπτωση πρόκρισης.

Τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με εξαιρετική ομάδα. Το μέγεθός της το καταλαβαίνουμε απ’ το γεγονός πως στο πρώτο ματς για το οποίο μιλάμε για την θετική εικόνα των Πράσινων, δεν φάνηκαν οι Ουκρανοί να είναι χειρότεροι. Αντίθετα και στα δύο ματς η Ρέιντζερς ήταν ξεκάθαρα χειρότερη από τον Παναθηναϊκό.

Μια στιγμή αρκεί για να σε «σκοτώσει» η ποιότητα των Ουκρανών. Των Βραζιλιάνων δηλαδή, για να είμαστε και τυπικοί. Απ’ αυτά τα παιχνίδια και το στυλ αντιπάλου, που δε θέλουν πολύ να σου «στραβώσουν» εντελώς.

Με αυτούς έχεις να… χορέψεις. Και τις πίστες αυτές δεν τις φοβάται ο Παναθηναϊκός. Διαχρονικά. Δε σημαίνει πως θα περάσει. Ποιος θα μπορούσε να το πει με σιγουριά αυτό, ειδικά απέναντι σε τέτοια αντίπαλο; Απλά αισθανόμαστε τη σιγουριά της διεκδίκησης των πιθανοτήτων που έχει το Τριφύλλι. Γνωρίζοντας τις δυσκολίες, αλλά και το ποιος είσαι κι εσύ. Ναι να αποθεώνουμε τη Σαχτάρ, όμως απέναντί της δεν είναι μια φανέλα… πούπουλο. Είναι το ακριβώς αντίθετο.

Χρειάζεται ένας Παναθηναϊκός που ατομικά θα βρει πολλούς σε αρκετά καλό βράδυ, τακτικά θα του πάει καλά το πλάνο και θα αποφύγει τα «νεκρά διαστήματα». Κάπως έτσι και να έχει και ελάχιστη τύχη. Γιατί έως τώρα, είναι άγνωστη λέξη.

Τα μεταγραφικά, μετά το ματς. Και η κριτική γι’ αυτά, θα έρθει στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Με δεδομένο και το πώς πήγε ο στόχος των προκριματικών. Αν με το καλό περάσει η ομάδα τη Σαχτάρ, θα είναι διαφορετικό το συμπέρασμα, απ’ το να πάρει καλούς παίκτες, αλλά να έχει γίνει το κακό με κάποιο πατατράκ ευρωπαϊκό.

Αυτά μετά, ας περιμένουν. Ας περιμένουμε κι εμείς να δούμε ποιοι θα έρθουν, αλλά και σε ποια κατάσταση θα βρουν την ομάδα όταν έρθουν. Για τώρα Σαχτάρ και μόνο Σαχτάρ.



