Ράσφορντ: «Η Γιουνάιτεντ είναι πολύ πιο κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε»

Σκληρή κριτική στους «κόκκινους διάβολους» όπου ανήκει από τον Μάρκους Ράσφορντ.

Σε συνέντευξη του στην εκπομπή «The Rest is Football» των Γκάρι Λίνεκερ και Μίκα Ρίτσαρντς ο Μάρκους Ράσφορντ άσκησε «σκληρή» κριτική στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην οποία ανήκει και έχει δοθεί δανεικός στην Μπαρτσελόνα τονίζοντας ότι τόσα χρόνια όλοι αναφέρονται στο... rebuild της Γιουνάιτεντ, χωρίς αυτό να έχει ξεκινήσει στην πράξη.

«Είμαστε πολύ κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να βρίσκεται η Γιουνάιτεντ. Λένε ότι βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο εδώ και χρόνια, αλλά για να είσαι σε μεταβατικό στάδιο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις. Η πραγματική μεταβατική περίοδος δεν έχει καν ξεκινήσει.

Όταν η Λίβερπουλ πέρασε αυτή την περίοδο, έφερε τον Κλοπ και τον στήριξε. Δεν κέρδισαν στην αρχή. Ο κόσμος θυμάται μόνο τα τελευταία του χρόνια, όταν ανταγωνιζόταν με τη Σίτι και κέρδιζε τα μεγαλύτερα τρόπαια. Για να ξεκινήσεις μια μεταβατική περίοδο, πρέπει να θέσεις ένα σχέδιο και να το τηρήσεις.

Είχαμε τόσους πολλούς προπονητές, ιδέες και στρατηγικές για να κερδίσουμε που καταλήξαμε σε αδιέξοδο. Πονάει; Ναι, 100%. Όχι μόνο ως παίκτης, αλλά και ως οπαδός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 27χρονος Ράσφορντ.