Πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Κλείδωσε» η ώρα του πρώτου αγώνα στην Κροατία

Οι Κροάτες προκρίθηκαν -έστω και δύσκολα- στο Δουβλίνο επί της Σέλμπουρν με πρωταγωνιστή έναν πρώην «ασπρόμαυρο», τον Τιάγκο Ντάντας, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ.
Μάλιστα, από σήμερα (13/8) έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα της επόμενης Πέμπτης (21/8), όπου θα φιλοξενήσουν τον νικητή του ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:45 τοπική, (21:45ώρα Ελλάδος) και θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ρουγιεβίτσα, στο οποίο αγωνίζονται οι νταμπλούχοι Κροατίας.
Μία εβδομάδα μετά, και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, -εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί- θα υποδεχθεί τους Κροάτες στο γήπεδο της Τούμπας με... φόντο τη League Phase του Europa League.