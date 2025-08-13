Πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Κλείδωσε» η ώρα του πρώτου αγώνα στην Κροατία

Η Ριέκα ανακοίνωσε την ώρα διεξαγωγής του πρώτου αγώνα των Play Off (21/8 21:45) απέναντι στον νικητή του ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ.

Οι Κροάτες προκρίθηκαν -έστω και δύσκολα- στο Δουβλίνο επί της Σέλμπουρν με πρωταγωνιστή έναν πρώην «ασπρόμαυρο», τον Τιάγκο Ντάντας, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ.

Μάλιστα, από σήμερα (13/8) έθεσαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα της επόμενης Πέμπτης (21/8), όπου θα φιλοξενήσουν τον νικητή του ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:45 τοπική, (21:45ώρα Ελλάδος) και θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ρουγιεβίτσα, στο οποίο αγωνίζονται οι νταμπλούχοι Κροατίας.

Μία εβδομάδα μετά, και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, -εφόσον ο ΠΑΟΚ προκριθεί- θα υποδεχθεί τους Κροάτες στο γήπεδο της Τούμπας με... φόντο τη League Phase του Europa League.

🎫 HNK Rijeka u prvoj utakmici playoffa kvalifikacija za Europsku ligu ugostit će pobjednika ogleda Wolfsberger - PAOK (stadion HNK Rijeka, četvrtak 21. kolovoza, 20.45 sati). Sve informacije o prodaji ulaznica pronađite na linku 🔵⚪



