Επίσημο: Πήρε ελληνική υπηκοότητα ο Τριάντης, προσεχώς... στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Οι προσπάθειες της ΕΠΟ καρποφόρησαν, ο Νεκτάριος Τριάντης "ψήφισε" Ελλάδα και πλέον είναι στην ευχέρεια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να τον καλέσει στην Εθνική ομάδα.

Επιβεβαιώνεται από την Ομοσπονδία το ρεπορτάζ των Αυστραλών για την επιλογή του 22χρονου κεντρικού αμυντικού να επιλέξει να αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, έναντι εκείνης της Αυστραλίας.

Πλέον ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που "έτρεχαν" τους τελευταίους μήνες, με τον παίκτη να αποκτάει κι επισήμως την ελληνική υπηκοότητα.

Ο νεαρός άσος της Σάντερλαντ που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως στόπερ, όσο κι ως αμυντικός χαφ, είχε δείξει εξ αρχής την επιθυμία του να φορέσει τα γαλανόλευκα, παρότι είχε αγωνιστεί στις μικρές εθνικές των "καγκουρό" και πλέον είναι πιθανό να συμπεριληφθεί στις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή.

Ο Τριάντης είναι γεννημένος στο Σίδνεϊ της Αυστρλίας, αλλά με καταγωγή από την Ελλάδα και πριν μία διετία έκανε το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη, παίρνοντας μεταγραφή στη Σάντερλαντ, ενώ τον προηγούμενο 1,5 χρόνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σκωτία με την Χιμπέρνιαν