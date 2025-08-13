Βλαχοδήμος: «Να γράψω ιστορία στη Σεβίλλη όπως ο Τσιάρτας - Μεγάλωσα ως τερματοφύλακας στον Παναθηναϊκό» (vid)

Για την μετακίνηση του στην Σεβίλλη μίλησε ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, τονίζοντας πως στοχεύει να γράψει ιστορία όπως ο Βασίλης Τσιάρτας, ενώ υπογράμμισε πως εξελίχθηκε ποδοσφαιρικά μετά το πέρασμα του από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο επίσημο κανάλι της Σεβίλλης στο Youtube:

Για την μετακίνηση του στην Σεβίλλη: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ήταν σαν μια διαδρομή με τρενάκι του τρόμου. Δεν μπορούσα να περιμένω να έρθω και, τελικά, τα καταφέραμε· ανυπομονώ να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και το τεχνικό τιμ. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Για την καριέρα του: «Μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω στον Παναθηναϊκό, να παίξω εκεί και να απολαύσω σπουδαία ντέρμπι. Νομίζω ότι μεγάλωσα ως τερματοφύλακας. Το επόμενο βήμα ήταν η Μπενφίκα, όπου έκανα τα πρώτα μου βήματα στο διεθνές ποδόσφαιρο. Άρχισα τότε να παίζω και με την Εθνική Ελλάδας. Μετά από πέντε χρόνια, στα οποία κατέκτησα πολλούς τίτλους με την Μπενφίκα, ένιωσα έτοιμος για την Premier League και, γι’ αυτό, πήγα στη Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου έμεινα για πάνω από έναν χρόνο, και έπειτα μετακινήθηκα στη Νιούκαστλ».

Για την αλλαγή της εθνικής ομάδας: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Μεγάλωσα στη Γερμανία, πέρασα υπέροχα και θα είμαι πάντα ευγνώμων που έπαιξα τόσα παιχνίδια με τη Γερμανία, που κατέκτησα το Euro Κ-21, αλλά και που συμμετείχα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ-20 και σε ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Ήρθε η στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω και επέλεξα με την καρδιά μου αλλά και για την οικογένειά μου που αγαπώ. Έτσι, πλέον αγωνίζομαι με την Ελλάδα».

Για το πρωτάθλημα της La Liga: «Πιστεύω ότι έχω πλέον μεγάλη εμπειρία, έχω δει πολλά και έχω και πολύ καλές αναμνήσεις από τα ισπανικά γήπεδα. Το αγγλικό ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να μιλήσω μόνο για τη Σεβίλλη. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να την επαναφέρω στην κορυφή, εκεί που ανήκει».

Για τους στόχους του: «Θα ήθελα να βοηθήσω τη Σεβίλλη να επιστρέψει στην Ευρώπη. Νομίζω ότι η Σεβίλλη, με όλη αυτή την ιστορία και τα επτά τρόπαια Europa League, πρέπει να ξαναφτάσει στην κορυφή της LaLiga. Ανυπομονώ να βοηθήσω και να κάνω ό,τι μπορώ για να επιστρέψει ο σύλλογος εκεί που του αξίζει. Έχω δει την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και δεν μπορώ να περιμένω να τη ζήσω. Αυτό που είδα στην τηλεόραση ήταν τρελό – με την καλή έννοια. Επίσης, αυτό που μου έχουν πει άλλοι είναι ότι οι φίλαθλοι είναι απίστευτοι. Οπότε, ναι, θέλω να το ζήσω».

Για τον Τσιάρτα και το παρελθόν του στην Σεβίλλη: «Πιστεύω πως ήταν ένας απίστευτος παίκτης, είχε τρομερά χρόνια εδώ στη Σεβίλλη αλλά και με την Εθνική Ελλάδας, και ναι, νομίζω ότι το αριστερό του πόδι ήταν μοναδικό. Εγώ είμαι δεξιοπόδαρος και, πέρα από αυτό, αγωνίζομαι σε άλλη θέση, αλλά ελπίζω να γράψω κι εγώ την ίδια ιστορία με εκείνον. Νιώθω πολύ καλά. Μου αρέσει και όλη η ομάδα. Η προετοιμασία πήγε καλά. Νιώθω έτοιμος και, όπως είπα, θέλω να παίξω. “Πεινάω” να αγωνιστώ και πραγματικά ανυπομονώ».