«Απέρριψε την Αυστραλία ο Νεκτάριος Τριάντης, διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδας»

Τα γαλανόλευκα αποφάσισε να φορέσει ο κεντρικός αμυντικός της Σάντερλαντ, Νεκτάριος Τριάντης, τον οποίο διεκδικούσε και η ομοσπονδία της Αυστραλίας.

Ακόμη ένας νεαρός Έλληνας του εξωτερικού βρίσκεται στο κατώφλι της Εθνικής ομάδας. Ο λόγος για τον Νεκτάριο Τριάντη, γεννημένο στο Σίδνεϊ της Αυστρλίας, αλλά με καταγωγή από την Ελλάδα, ο οποίος πριν μία διετία έκανε το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη, παίρνοντας μεταγραφή στη Σάντερλαντ.

Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο αγωνίστηκε ως δανεικός στη Σκωτία με την Χιμπέρνιαν, ενώ είναι διεθνής με την U20 και U23 της Αυστραλίας. Τα "καγκουρό" ήθελαν να τον δουν και στην εθνική Ανδρών της χώρας τους, ωστόσο ο 22χρονος αμυντικός (αγωνίζεται και ως αμυντικός χαφ), το αρνήθηκε, σύμφωνα με τον Αυστραλό δημοσιογράφο Τζέιμς Ντοντ.

Αντιθέτως, ο Τριάντης απέκτησε επισήμως πια την ελληνική υπηκοότητα, όπως αναφέρεται κι έχει πια το δικαίωμα να αγωνιστεί στην Γαλανόλευκη.