Πήλιος: «Μας πείσμωσε ο περσινός αποκλεισμός, με υπομονή θα έρθει η πρόκριση»

Ο Σταύρος Πήλιος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τον Άρη Λεμεσού.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ θυμήθηκε τον περσινό αποκλεισμό σοκ που όπως είπε πείσμωσε την ομάδα ενώ εξέφρασε την πίστη του πως ο Δικέφαλος με υπομονή, συγκέντρωση και τον κόσμο στο πλευρό του μπορεί να φτάσει στο αποτέλεσμα που θέλει και να ξεπεράσει το εμπόδιο της κυπριακής ομάδας.

Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Σταύρος Πήλιος στη συνέντευξη Τύπου:

Για το αν έχει πεισμώσει από τον περσινό αποκλεισμό και τι έχει να πει στον κόσμο ενόψει της αυριανής αναμέτρησης: «Έχουμε μάθει από τα λάθη. Είμαστε οι περισσότεροι από πέρυσι. Έχουμε πεισμώσει. Είμαστε καλή ομάδα, θέλουμε να μπούμε στη League Phase, δουλεύουμε για αυτό και με τη βοήθεια του κόσμου θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε εμείς που θα πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν θεωρεί ότι είναι ευκαιρία να φανεί η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας της ομάδας υπό την πίεση του αποτελέσματος: «Λειτουργούμε υπό πίεση καθημερινά και στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι κάτι όμορφο. Μας αρέσει η πίεση, είμαστε μια μεγάλη ομάδα. Θέλει υπομονή, αποτελεσματικότητα. Βάλαμε μυαλό και με την υπομονή θα έρθει και το αποτέλεσμα που θέλουμε για την πρόκριση».

Για την εμπιστοσύνη του προπονητή και πόσο τον βοηθάει ο ανταγωνισμός με τον Πένραϊς: «Η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική, από την πρώτη μέρα μου έχει δείξει αυτή την εμπιστοσύνη. Ήρθε ο Τζέιμς, ο ανταγωνισμός σε κάνει καλύτερο. Έχουμε καλή σχέση, είναι καλό που υπάρχει μέσα στο γκρουπ ο ανταγωνισμός. Μας κάνει όλους καλύτερους και βγαίνει και η δουλειά καθημερινά μέσα στο γήπεδο».