Πρόεδρος Κρουζ Αζούλ: «Η διαρροή του συμβολαίου του Γιακουμάκη έθεσε σε κίνδυνο τον ίδιο και την οικογένεια του»

Στην παραδοχή πως η διαρροή των οικονομικών στοιχείων του συμβολαίου του Γιώργου Γιακουμάκη έθεσε σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένεια του, προχώρησε ο πρόεδρος της Κρουζ Αζούλ, Βίκτορ Βελάθκεθ.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας της μεξικανικής ομάδας μίλησε για την μεταγραφική πολιτική του συλλόγου αλλά και για τον 30χρονο Έλληνα επιθετικό, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον ΠΑΟΚ.

Η περίπτωση του Γιακουμάκη απασχόλησε έντονα τα ΜΜΕ της χώρας, καθώς οι αποκαλύψεις για το κόστος της μεταγραφής του προκάλεσαν αντιδράσεις, ακόμη και εντός των αποδυτηρίων της ομάδας, όντας συγχρόνως ένας εκ των πιο ακριβοπληρωμένων ποδοσφαιριστών, όχι μόνο της Κρουζ Αζούλ, αλλά και ολόκληρου του μεξικανικού πρωταθλήματος.

Όπως υπογράμμισε ο Βελάθκεθ, η διαρροή των οικονομικών δεδομένων στον Τύπο έφερε σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του παίκτη και της οικογένειάς του, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια του για την συγκεκριμένη εξέλιξη, την ίδια ώρα που η μετακίνηση του στον Δικέφαλο βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο FOX Sports Mexico:

«Είναι λυπηρό. Για την ασφάλεια του ίδιου του παίκτη, δεν μπορούμε να αποκαλύπτουμε πόσα πληρώνεις για έναν παίκτη ή πόσα κερδίζει. Αυτό τον εκθέτει σε κίνδυνο, όπως και την οικογένειά του. Αυτό είναι που με ενοχλεί από τη διαρροή.

Ένας λεγόμενος “μεγάλος” σύλλογος, με εκατομμύρια φιλάθλους και σταθερή δέσμευση για την κατάκτηση τίτλων, δεν μπορεί να παζαρεύει για τις τιμές των μεταγραφών.

Η Κρουζ Αζούλ θα συνεχίσει να πληρώνει ό,τι χρειάζεται για να διατηρεί ένα ρόστερ ικανό να διεκδικεί τον τίτλο».