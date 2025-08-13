Βόλος: Επαγγελματίες οι νεαροί Λεγκίσι και Βαϊνόπουλος

Επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Βόλο ΝΠΣ υπέγραψαν οι νεαροί Διαμαντής Λεγκίσι και Κλέαρχος Βαϊνόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι δύο ακόμη νεαροί ποδοσφαιριστές της που αγωνίζονταν στην Κ-19 υπέγραψαν το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο.

Ο λόγος για τον 19χρονο Διαμαντή Λεγκίσι (20/10/2006) και τον 20χρονο Κλέαρχο Βαϊνόπουλο (01/06/2005) οι οποίοι με την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου επιβραβεύτηκαν για την εξαιρετική τους πορεία τα προηγούμενα χρόνια στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας, αλλά και για την πολύ καλή παρουσία τους στη φετινή καλοκαιρινή προετοιμασία.

Η ένταξή τον δύο ποδοσφαιριστών στην «πρώτη» ομάδα έρχεται να επιβεβαιώσει για μια ακόμη φορά την προτεραιότητα που δίνει η ομάδα του Βόλου στους νεαρούς ποδοσφαιριστές και ειδικά σε εκείνους που ξεχωρίζουν από τα τμήματα των Υποδομών.

Θυμίζουμε ότι στην αρχή της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου, επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε και ο Παναγιώτης Σαντής.