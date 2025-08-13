Λουτσέσκου: «Νοκ άουτ ο Τάισον, θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή - Διαθέσιμος ο Καμαρά»

Απαντήσεις για τα αγωνιστικά θέματα εντός του ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα για τους Τάισον - Καμαρά έδωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου - Σύνθημα για αντίδραση και ισχυρή νοοτροπία ενόψει της ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ.

Ξεκινώντας από τα ευχάριστα για την ομάδα του ΠΑΟΚ, ο Μαντί Καμαρά είναι διαθέσιμος και υπολογίζεται από τον προπονητή του για τη ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ (14/8 20:00).

«Θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο ματς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός.

Τα νέα δεν είναι καλά όμως από το μέτωπο του Βραζιλιάνου, ο οποίος τέθηκε νοκ άουτ για Αυστρία και επιστρέφει πλήρως έτοιμος μετά τη διακοπή:

«Ο Τάισον δεν είναι με εμάς, αλλά γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν παραπονιέμαι όταν λείπει κάποιος, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, το θέμα είναι να αντιδράμε σωστά, το πιο σημαντικό που περιμένω είναι οι αντιδράσεις σε κάθε στιγμή του αγώνα, αυτό μας έλειψε την προηγούμενη εβδομάδα και έδωσε την δυνατότητα στον αντίπαλό μας να έχει καλύτερη εικόνα. Ξαναλέω, το πιο σημαντικό η ομάδα να έχει δυνατή νοοτροπία και συγκέντρωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού, να είναι μία ομάδα που να δουλέψει μαζί, αυτό ειναι το πιο δυνατό μας σημείο.

Δεν είμαι γιατρός να απαντήσω πόσο θα μείνει ο Τάισον εκτός, αλλα η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι πλήρως έτοιμος μετά την διακοπή των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο».

Ερωτηθείς για το αν είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ για να πάρει το αποτέλεσμα πρόκρισης, ο Λουτσέσκου σημείωσε: «Θα το δούμε αύριο πόσο έτοιμη είναι η ομάδα. Εχω την αίσθηση ότι όλοι είναι αφοσιωμένοι, έχει περάσει μία ακόμη εβδομάδα προπονήσεων. Είναι ένα αποτέλεσμα αυτό του πρώτου αγώνα που κρατά όλους συγκεντρωμένους, και τις δύο ομάδες, δεν έχει κάποιος πλεονέκτημα ή μειονέκτημα».

Για το αν τον προβληματίζει το «μηδέν τελικές στη εστία» του πρώτου αγώνα: «Δεν ξέρω τι θα αλλάξει σε αυτόν τον τομέα που λέτε, αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να κερδίσουμε».