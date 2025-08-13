Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN GREEK BASKETBALL LEAGUE ΠΑΟΚ: Το βίντεο της πρώτης προπόνησης της σεζόν (vid) 13-08-2025 13:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την πρώτη προπόνηση της σεζόν πραγματοποίησε χθες (12/8) ο ΠΑΟΚ, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να μοιράζεται βίντεο με τις πρώτες στιγμές της προετοιμασίας. Δείτε το βίντεο: Φάκελος «πρόκριση»: Η έκπληξη του Βιτόρια για να τσεκάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα 50άρα: «Ξέκανε» κόσμο η Μαρία Σολωμού… (pics) dailymedia.gr Συνειδητοποιούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα; menshouse.gr Σε νέα σχέση με γυναίκα: Η αποστομωτική απάντηση της Τζένα Τζέιμσον σε όσους επικρίνουν την επιλογή της (vid) instanews.gr Ευτυχώς πληρώνει καλα η Αλ Νασρ: Το αστρονομικό ποσό που έδωσε ο Κριστιάνο για το δαχτυλίδι αρραβώνων της Χεορχίνα (Pic) dailymedia.gr Κι όμως, «ξέφυγαν» και από τον Αλέξανδρο Ρήγα και απ’ το μοντάζ: Τα 48 λάθη των «Δύο Ξένων» που… έβγαλαν μάτι (Vid) menshouse.gr Το μεγάλο λάθος με τον Κώστα Τσιμίκα… menshouse.gr Ώρα κυβέρνησης: Εσύ θα ψήφιζες ξανά τον Αλέξη Τσίπρα; instanews.gr ΠΑΟΚ: Το βίντεο της πρώτης προπόνησης της σεζόν (vid) SHARE