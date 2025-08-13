Τραυματίστηκε στον αστράγαλο ο Ντέσερς που απασχολεί την ΑΕΚ

Δεν είναι καλά τα νέα που έρχονται από την Σκωτία για τον Σιριέλ Ντέσερς ο οποίος αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από το χθεσινό ματς Πλζεν-Ρέιντζερς για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Νιγηριανός σέντερ-φορ, όπως αναφέρουν στην Σκωτία, δέχτηκε ένα γερό χτύπημα στον αστράγαλο που τον ανάγκασε μάλιστα να τοποθετήσει νάρθηκα στο σημείο, ενώ θα υποβληθεί και σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Την παραπάνω είδηση, επιβεβαίωσε ο τεχνικός των Γκερς Ράσελ Μάρτιν που τόνισε: «Ναι, φαίνεται σοβαρό, έχει τοποθετήσει νάρθηκα τώρα. Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τις επόμενες μέρες. Θα κάνει μαγνητική και θα δούμε. Κρατάμε σταυρωμένα τα δάχτυλά μας για να μην είναι κάτι πολύ κακό».

Εμείς να θυμίσουμε πως ο Σιριέλ Ντέσερς αποτελεί σταθερά στόχο της ΑΕΚ για την γραμμή κρούσης. Η Ένωση, έχει έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία μαζί του ωστόσο οι υπερβολικές απαιτήσεις της Ρέιντζερς φρέναραν τις εξελίξεις ενώ η χρησιμοποίηση του στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και το γεγονός πως η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε - ακόμα κι αν τον έπαιρνε - να τον χρησιμοποιήσει στα προκριματικά οδήγησαν Νίκολιτς-Ριμπάλτα στην απόφαση να στραφούν στον Λούκα Γιόβιτς χωρίς όμως να βγάλουν από το κάδρο τον Ντέσερς για τον οποίο ο Δικέφαλος θα ξαναπροσπαθήσει πιο βαθιά μέσα στον Αύγουστο. Προφανώς το πρόβλημα που προέκυψε και ο τραυματισμός του παίκτη στον αστράγαλο - ανάλογα την σοβαρότητα της κατάστασης - ενδεχομένως να επηρεάσει και τις εξελίξεις.