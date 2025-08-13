Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA LEAGUE Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου (vid) 13-08-2025 12:57 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Wolfsberger AC ΠΡΟΣΩΠΑ Ράζβαν Λουτσέσκου 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρακολουθήστε ζωντανά την συνέντευξη Τύπου του Ραζβάν Λουτσέσκου με φόντο την αυριανή (14/8, 20:00) ρεβάνς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Βόλφσμπεργκερ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε νέα σχέση με γυναίκα: Η αποστομωτική απάντηση της Τζένα Τζέιμσον σε όσους επικρίνουν την επιλογή της (vid) instanews.gr Φάκελος «πρόκριση»: Η έκπληξη του Βιτόρια για να τσεκάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Κατάληψη της πόλης: Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί τις ΗΠΑ με μαθηματική ακρίβεια στον Μεσαίωνα menshouse.gr Το μεγάλο λάθος με τον Κώστα Τσιμίκα… menshouse.gr Η πιο εντυπωσιακή Ελληνίδα 50άρα: «Ξέκανε» κόσμο η Μαρία Σολωμού… (pics) dailymedia.gr Κι όμως, «ξέφυγαν» και από τον Αλέξανδρο Ρήγα και απ’ το μοντάζ: Τα 48 λάθη των «Δύο Ξένων» που… έβγαλαν μάτι (Vid) menshouse.gr Ώρα κυβέρνησης: Εσύ θα ψήφιζες ξανά τον Αλέξη Τσίπρα; instanews.gr Ευτυχώς πληρώνει καλα η Αλ Νασρ: Το αστρονομικό ποσό που έδωσε ο Κριστιάνο για το δαχτυλίδι αρραβώνων της Χεορχίνα (Pic) dailymedia.gr Live Streaming: Η συνέντευξη Τύπου του Λουτσέσκου (vid) SHARE