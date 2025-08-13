Παναθηναϊκός: «Πετάει» για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ

Στο "Ελ.Βενιζέλος" η αποστολή του Παναθηναϊκού, έτοιμη να αναχωρήσει με προορισμό την Κρακοβία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Κώστας Μανωλιουδάκης.

Οι Πράσινοι αναχωρούν για την Πολωνία όπου το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00) θα δώσουν τον επαναληπτικό με τη ρεβάνς σε ουδέτερο έδαφος, με μοναδικό στόχο το διπλό που θα τους στείλει στα πλέι οφ του Europa League.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει πλέον τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε, αλλά χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς που τέθηκε νοκ άουτ. Όπως εκτός βρίσκεται και ο Τάσος Μπακασέτας που δεν είχε δηλωθεί στη λίστα λόγω του τραυματισμού του.

Δείτε πλάνα από την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο: