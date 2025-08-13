Στην «αντεπίθεση» ο ατζέντης του Ντοναρούμα: «Στην Παρί κοιτάζουν μόνο τα χρήματα»

Στα άκρα φαίνεται πως οδηγούνται οι σχέσεις της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα και το περιβάλλον του, καθώς ο μάνατζερ του προχώρησε σε μια... επιθετική δήλωση.

Συγκεκριμένα, με τον Ιταλό τερματοφύλακα να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την γαλλική ομάδα και κοντά στην Μάντσεστερ Σίτι, ο εκπρόσωπος του, Έντσο Ραϊόλα, κατηγόρησε τον γαλλικό σύλλογο πως εστιάζει μόνο στα χρήματα!

«Θα δούμε τι επιλογές έχουμε τώρα, οι ομάδες της Premier League είναι εκείνες που μπορούν να φτάσουν στα επιθυμητά οικονομικά επίπεδα. Η αλήθεια είναι ότι στην Παρί μιλούν για σεβασμό, αλλά τελικά κοιτάζουν μονάχα τα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, οξύνοντας τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Την ίδια ώρα, διαφορετική στάση κράτησε ο προπονητής Παρί Σεν Ζερμέν, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει τις εξελίξεις με τον Ντοναρούμα, τονίζοντας πως «είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες και ακόμα καλύτερος ως άνθρωπος, μόνο καλά λόγια έχω να πω».