Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: «Εκτός» μάχης ο Τάισον

Ο Τάισον δεν έδωσε το «παρών» στη σημερινή (13/8) προπόνηση του ΠΑΟΚ, κάτι που τον καθιστά εκτός «μάχης» για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ (14/8 20:00).

Ο Βραζιλιάνος μετά τον πρώτο αγώνα απέναντι στους Κυπελλούχους Αυστρίας, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δικέφαλο, οι οποίες συνεχίζουν να τον «ταλαιπωρούν».

Έχει χάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της «ασπρόμαυρης» προετοιμασίας των τελευταίων ημερών, και όπως όλα δείχνουν δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή στο Κλάγκενφουρτ, ενόψει του αυριανού (14/8) αγώνα.

Μένει να φανεί το ακριβές διάστημα απουσίας του Τάισον από την ενεργό δράση, καθώς ο ΠΑΟΚ αρχής γενομένης από το αυριανό παιχνίδι, έχει να δώσει άλλους τέσσερις αγώνες μέχρι τις 31 Αυγούστου, όπου υπάρχει η διακοπή των Εθνικών ομάδων.