Το "μπαμ" που επιχειρεί ο ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφείρη κυριαρχεί στον Πρωινό Τύπο. Η γκρίνια στους υπόλοιπους του Big4 από την πιθανή μεταγραφή του Έλληνα χαφ, ο killer Γιακουμάκης και η επανεκκίνηση του Παναθηναϊκού.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Ο Ιβάν Σαββίδης ετοιμάζεται να τινάξει ξανά την μπάνκα στον αέρα μετά τον Κωνσταντέλια, αφού κάνει τον Ζαφείρη... Χρυσάφη για να τον φέρει στην Τούμπα. Γεγονός που προκαλεί ντελίριο των οπαδών του ΠΑΟΚ που ονειρεύονται τον 22χρονο διεθνή μέσο στα ασπρομαυρα, μία μεταγραφή σφραγίδα για τα 100ά γενέθλια του συλλόγου. Ο Σαββίδης επιθυμεί να κάνει το χατίρι στον Λουτσέσκου πρώτα από όλα, αφού ο Ρουμάνος θέλει σαν τρελός τον Ζαφείρη, μια και θα του προσθέσει ταλέντο, αγωνιστικό τσαμπουκά και ταχύτητα στον άξονα. Επίσης, σε μία δύσκολη εποχή, λόγω του «εμφυλίου» με τον Ερασιτέχνη και την παρουσία του... μπαμπούλα Μυστακίδη, ο Ιβάν απαντάει σε όσους αφήνουν υπονοούμενα για την οικονομική δύναμή του. Αφήνουμε στην άκρη τις πρώτες μεταγραφές στη μεσοαμυντική γραμμή. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο «μπαμ» με την παραμονή του Κωνσταντέλια για άλλα 4 χρόνια με 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, απορρίπτοντας την πρόταση των 20 εκατομμυρίων της Στουτγκάρδης...

Ο Ζαφείρης προκαλεί «σεισμό» στην Τούμπα, αλλά δημιουργεί γκρίνια και... πίεση στο υπόλοιπο Big-4, όπως απεικονίζεται στα social media. O λόγος είναι η κλάση του παίκτη και το ύψος της πρότασης του ΠΑΟΚ για έναν σούπερ ταλαντούχο ποδοσφαιριστή που ανεβάζει επίπεδο την ομάδα, διεθνή και μόλις 22 ετών. Το θέμα είναι ότι ο Ζαφείρης ψηφίζει... ασπρόμαυρα, ο ενθουσιασμός των φίλων του ΠΑΟΚ «εκτοξεύθηκε», γιατί είναι μία σούπερ προσθήκη στον άξονα, την ώρα που οι φίλοι Ερυθρόλευκων, Πράσινων και Κιτρινόμαυρων ξεκίνησαν γκρίνια για την απώλεια ενός τέτοιου παίκτη και πίεση για ανάλογες μεταγραφές (σε ποιότητα και κόστος) από τις ομάδες τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα κάνει χρόνια τώρα ρόιδο στην εξασφάλιση κανονικού σέντερ φορ, αλλά η επιλογή του Γιακουμάκη έχει τα περιθώρια να λύσει το μέγα πρόβλημα. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ κατέβαλε περίπου 1.5 εκατ. ευρώ για έναν χρόνο δανεισμού, καλύπτοντας περίπου το μισό συμβόλαιο του, το οποίο ξεπερνούσε τα 2.8 εκατ. στην Κρουζ Αζούλ, δείχνει σαφέστατα την στόχευση: επιτέλους γκολ απ' τη θέση του σέντερ φορ... Μιλάμε για έναν κλασσικό, τοποθετημένο στράικερ περιοχής, που «βγάζει το ψωμί του» εκεί όπου πολλές φορές ένα απλό ξεπέταγμα «τελειώνει» τη φάση. Ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, φέτος παίζει μπάλα με παίκτες όπως οι Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Ντεσπότοφ, δημιουργοί με όραμα και πάσα ακριβείας.

Όλα δείχνουν ότι ο Γιακουμάκης θα γίνει αποδέκτης τελικών μεταβιβάσεων στη μεγάλη περιοχή... Ο Γιακουμάκης είναι αυτό που λέμε... killer. Η κεφαλιά του, η τοποθέτηση του μέσα στην περιοχή, η ψυχραιμία με μια επαφή - όλα παίζουν ρόλο. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να αγόρασε όχι μόνο έναν φορ περιοχής, έναν εκτελεστή. Ο Γιακουμάκης εισέρχεται στον ΠΑΟΚ ως επιπλέον... κύμα στην εμπροσθοφυλακή. Δεν ήρθε ως επιλογή ανάγκης, αλλά ως επιλογή ισχύος.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Καιρός ήταν. Όχι να ομολογήσουν στο Κορωπί πως κάτι πάει στραβά όσον αφορά την εκπαίδευση των νεαρών ποδοσφαιριστών, αλλά να αποφασίσουν τη λεγόμενη "επανεκκίνηση". Το σχέδιο, ή αν προτιμά κάποιος το οργανόγραμμα για την ακαδημία του Παναθηναϊκού, ανακοινώθηκε και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια. Ίσως εδώ δεν μετρούν τόσο πολύ οι αναλύσεις - σημασία έχουν τα πρόσωπα. Το αν και πόσο καταρτισμένα είναι, ασφαλώς θα το έχουν ψάξει οι αρμόδιοι και δη ο Τάκης Φύσσας, ο άνθρωπος που θα "τρέχει” το όλο σχέδιο. Μέσα στα πολλά ονόματα που διαβάζεις, στέκεσαι σε όσους κάνουν το σκάουτινγκ και θα ανιχνεύσουν ταλέντα. Βλέπεις Λαγωνικάκη, Μαυρίδη, Μαρίνο, Καφέ, με τη θητεία στον Παναθηναϊκό ως ποδοσφαιριστές. Τον Φαμέλη που έφτασε ψηλά με την ΑΕΚ. Το θέμα είναι να δώσουν αυτό το "κάτι" που αναμένουν στο Τριφύλλι και να βρουν φιντάνια ικανά να σταθούν σε τοπ επίπεδο.

Είναι αλήθεια πως η άλλοτε εξαιρετική ακαδημία του Παναθηναϊκού βρίσκεται πολύ πίσω. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, με όρους γηπεδικούς, κάνουν... περίπατο στις μικρές ηλικίες, το δίκτυο που έχουν δημιουργήσει θεωρείται ξεχωριστό και τα αποτελέσματα της όλης προσπάθειας, θαυμαστά... Μπορεί ο Παναθηναϊκός με τις μεγάλες αλλαγές που επιχειρεί να δημιουργήσει εκ νέου συνθήκες ώστε να ξεπηδήσουν ποδοσφαιριστές από το σπλάχνα του; Το μέλλον θα δείξει τον βαθμό επιτυχίας του εγχειρήματος... Οι Πράσινοι θέλουν να επιστρέψουν σε αυτό που κάποτε έκαναν με πολύ αξιόλογο τρόπο. Ίσως γιατί όλα τα άλλα μοντέλα που ακολούθησαν ήταν πλήρως αποτυχημένα.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Θεωρώ ότι ο Γιόβιτς θα κάνει αύριο ντεμπούτο, ούτως ή άλλως, απλά από το πως θα κυλάει το ματς θα κριθεί και η στιγμή που θα μπει άρα και ο χρόνος συμμετοχής του. Ότι ίσχυε τότε για τον φορ, ισχύει τώρα για τον χαφ. Κοινώς «πρόκριση και ΧΑΦ», ώστε εφόσον προκριθεί - πρώτα ο Θεός - η ΑΕΚ επί του Άρη Λεμεσού, να υπολογίζει ο Νίκολιτς τον όποιο «εκλεκτό» για τις μάχες με την Άντερλεχτ. Όχι ότι σε αντίθετη περίπτωση - χτυπάω ξύλο - δεν θα παραμείνει εξίσου αναγκαία η απόκτηση του χαφ με τα χαρακτηριστικά που θέλει ο κόουτς.

Αναφέρομαι ξεκάθαρα στο χρόνο, που πιέζει κι έχει μεγάλη σημασία και το τάιμινγκ λόγω των ευρωπαϊκών προκριματικών... Θα το επαναλάβω και σήμερα γιατί είναι εύκολο να παρεξηγηθεί η αναφορά μόνο στον χαφ. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη κι άλλες μεταγραφές. Δεξί μπακ, ένας ακόμα στόπερ και ένας ακόμα επιθετικός, είναι υποθέσεις που θα (πρέπει να) απασχολήσουν τους ανθρώπους της ως το τέλος των μεταγραφών. Αλλά τώρα «καίει» του χαφ. Βασικά «καίει» η πρόκριση αύριο και αμέσως μετά ο χαφ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Η κίνηση του ΠΑΟΚ να (επαναφέρει στην Ελλάδα δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, τον Γιώργο Γιακουμάκη και τον Χρήστο Ζαφείρη (ο οποίος δεν έχει παίξει ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα), έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Το έχει κάνει ξανά η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Δημήτρη Πέλκα, αλλά και αυτός αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε το ίδιο τα τελευταία χρόνια με τους Τάσο Μπακασέτα, Ζέκα και Μανώλη Σιώπη, αλλά επίσης αυτές οι επιστροφές είχαν χαρακτήρα εξαίρεσης. Γιατί ο κανόνας είναι γνωστός και δεν πρόκειται να αλλάξει όσο το πρωτάθλημά μας υπολείπεται των μεγάλων λιγκών του εξωτερικού. Δηλαδή ποτέ.

Ειδικά το εγχείρημα του ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Ζαφείρη, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί στην Ελλάδα μετά την ένταξή του στην Εθνική, έχει ξεχωριστή αξία. Μπορεί να μετέχει σε ένα πρωτάθλημα που δεν είναι μέσα στα κορυφαία, όπως το τσεχικό, αλλά σαφώς θα μπορούσε και αυτός να προτιμήσει να περιμένει κάποια πρόταση από τη Γερμανία ή όποια άλλη μεγάλη χώρα είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα τον προσκαλούσε. Κάτι φυσικά που πάντα θα είναι ανοιχτό για το μέλλον του. Αυτό που μας δείχνει το πρότζεκτ ΠΑΟΚ - Ζαφείρης είναι ότι για να πειστεί ένας διεθνής και καλός Έλληνας παίκτης να αγωνιστεί στην πατρίδα του έχει να κάνει κυρίως με το οικονομικό. Σίγουρα ο 22χρονος μέσος έχει κατά νου και άλλα πράγματα, αλλά όταν έχει λάβει τριπλάσια προσφορά από την Ελλάδα σε σχέση με αυτήν που έχει στην Τσεχία, πώς θα ήταν δυνατόν να μη θέλει;

