Πρόσωπα, ρεκόρ και σερί από τον τελευταίο τελικό

Από τα ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ισπανίας σε εκείνα του Κάρλο Αντσελότι, Ντάνι Καρβαχάλ και Λούκα Μόντριτς και από τον Μπαπέ στον Φεντερίκ Βαλβέρδε και τον Κουρτουά, αυτά είναι τα πρόσωπα και ρεκόρ και τα σερί από τον αγώνα του UEFA Super Cup ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Αταλάνα (2-0), σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS):

* Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε το νέο ρεκόρ για τους τίτλους του UEFA Super Cup (6), ξεπερνώντας τη Μίλαν και την Μπαρτσελόνα (5 η κάθε μία). Κέρδισε το τρόπαιο το 2002, το 2014, το 2016, το 2017, το 2022, το 2024.

* Η Ισπανία είναι η χώρα με τους περισσότερους τίτλους UEFA Super Cup (17), μπροστά από την Αγγλία (10) και την Ιταλία (9).

* Ο Κάρλο Αντσελότι έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία που έχει κατακτήσει 5 φορές το UEFA Super Cup. Ξεπέρασε τον Πεπ Γκουαρδιόλα (4).

* Ένας προπονητής που εκπροσωπεί την Ιταλία κέρδισε το τρόπαιο για 13η φορά: 3 περισσότερες από κάθε άλλη χώρα (ακολουθεί η Ισπανία με 10).

* Η συλλογή ευρωπαϊκών τίτλων του Κάρλο Αντσελότι ως προπονητής έχει αυξηθεί σε 10 (συμπεριλαμβανομένων 5 Champions League). Είναι ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους από αυτή την άποψη, μπροστά από τους Γκουαρδιόλα (7), Τραπατόνι και Φέργκιουσον (και οι δύο από 6).

* Ο Κάρλο Αντσελότι ισοφάρισε τον Μιγκέλ Μουνιόθ ως προπονητής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης (14).

* Ο Ντάνι Καρβαχάλ ισοφάρισε τον Τόνι Κρόος ως συνκάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για μεγάλα διεθνή τρόπαια (17 ο καθένας).

* Ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο νέος κάτοχος του ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τα περισσότερα τρόπαια (26), ξεπερνώντας τους Μαρσέλο και Μπενζεμά (αμφότεροι από 25). Ο Καρβαχάλ είναι επίσης στα 25 τώρα.

* Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς κατέκτησαν το UEFA Super Cup για 5η φορά, δημιουργώντας νέο ρεκόρ.

* Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ο 2ος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που κάνει το ντεμπούτο του για τον σύλλογο με γκολ και επίσημο τίτλο.

Ο πρώτος ήταν ο Μάρκο Ασένσιο (γκολ και τίτλος στο ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κόντρα στη Σεβίλλη, στο UEFA Super Cup του 2016).

* Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι ο 4ος παίκτης από την Ουρουγουάη που σκοράρει στην ιστορία του UEFA Super Cup, μετά τους: Φερνάντο Μορένα με τη Βαλένθια το 1980, Γκουστάβο Πογιέτ με την Τσέλσι το 1998, Λουίς Σουάρες με την Μπαρτσελόνα το 2015.

* Ο Τιμπό Κουρτουά δεν έχει δεχτεί γκολ στα 6 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιξε μετά την αποθεραπεία από τον τραυματισμό (513 λεπτά αγώνα).

Είναι η πρώτη φορά που ο Κουρτουά έχει 6 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δέχεται γκολ στους Μαδριλένους.