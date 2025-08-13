Πρόσωπα, ρεκόρ και σερί από τον τελευταίο τελικό

* Η Ρεάλ Μαδρίτης σημείωσε το νέο ρεκόρ για τους τίτλους του UEFA Super Cup (6), ξεπερνώντας τη Μίλαν και την Μπαρτσελόνα (5 η κάθε μία). Κέρδισε το τρόπαιο το 2002, το 2014, το 2016, το 2017, το 2022, το 2024.
* Η Ισπανία είναι η χώρα με τους περισσότερους τίτλους UEFA Super Cup (17), μπροστά από την Αγγλία (10) και την Ιταλία (9).
* Ο Κάρλο Αντσελότι έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία που έχει κατακτήσει 5 φορές το UEFA Super Cup. Ξεπέρασε τον Πεπ Γκουαρδιόλα (4).
* Ένας προπονητής που εκπροσωπεί την Ιταλία κέρδισε το τρόπαιο για 13η φορά: 3 περισσότερες από κάθε άλλη χώρα (ακολουθεί η Ισπανία με 10).
* Η συλλογή ευρωπαϊκών τίτλων του Κάρλο Αντσελότι ως προπονητής έχει αυξηθεί σε 10 (συμπεριλαμβανομένων 5 Champions League). Είναι ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους από αυτή την άποψη, μπροστά από τους Γκουαρδιόλα (7), Τραπατόνι και Φέργκιουσον (και οι δύο από 6).
* Ο Κάρλο Αντσελότι ισοφάρισε τον Μιγκέλ Μουνιόθ ως προπονητής με τους περισσότερους τίτλους στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης (14).
* Ο Ντάνι Καρβαχάλ ισοφάρισε τον Τόνι Κρόος ως συνκάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ για μεγάλα διεθνή τρόπαια (17 ο καθένας).
* Ο Λούκα Μόντριτς έγινε ο νέος κάτοχος του ρεκόρ της Ρεάλ Μαδρίτης για τα περισσότερα τρόπαια (26), ξεπερνώντας τους Μαρσέλο και Μπενζεμά (αμφότεροι από 25). Ο Καρβαχάλ είναι επίσης στα 25 τώρα.
* Ο Ντάνι Καρβαχάλ και ο Λούκα Μόντριτς κατέκτησαν το UEFA Super Cup για 5η φορά, δημιουργώντας νέο ρεκόρ.
* Ο Κιλιάν Μπαπέ είναι ο 2ος παίκτης στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που κάνει το ντεμπούτο του για τον σύλλογο με γκολ και επίσημο τίτλο.
Ο πρώτος ήταν ο Μάρκο Ασένσιο (γκολ και τίτλος στο ντεμπούτο του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, κόντρα στη Σεβίλλη, στο UEFA Super Cup του 2016).
* Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είναι ο 4ος παίκτης από την Ουρουγουάη που σκοράρει στην ιστορία του UEFA Super Cup, μετά τους: Φερνάντο Μορένα με τη Βαλένθια το 1980, Γκουστάβο Πογιέτ με την Τσέλσι το 1998, Λουίς Σουάρες με την Μπαρτσελόνα το 2015.
* Ο Τιμπό Κουρτουά δεν έχει δεχτεί γκολ στα 6 παιχνίδια της Ρεάλ Μαδρίτης που έπαιξε μετά την αποθεραπεία από τον τραυματισμό (513 λεπτά αγώνα).
Είναι η πρώτη φορά που ο Κουρτουά έχει 6 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να δέχεται γκολ στους Μαδριλένους.
Πρόσωπα, ρεκόρ και σερί από τον τελευταίο τελικό
