Λουίς Ενρίκε για Ντοναρούμα: «Μόνο καλά λόγια έχω να πω…»

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αποτελεί παρελθόν για την Παρί και ο Λουίς Ενρίκε κλήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν και οδεύει προς την Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Λουίς Ενρίκε κλήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή με τον Ιταλό πορτιέρο και φάνηκε από τις δηλώσεις του να μη θέλει να δώσει διαστάσεις στο θέμα.

«Με στηρίζει η διοίκηση και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά έχω μόνο καλά λόγια να πω για τον Ντοναρούμα. Είναι ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες και ακόμα καλύτερος ως άνθρωπος. Ωστόσο, αναζητούμε ένα διαφορετικό προφίλ για πορτιέρε. Είναι δύσκολες τέτοιες αποφάσεις…» τόνισε ο τεχνικός της γαλλικής ομάδας.