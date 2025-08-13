Αναχώρησε για την Ιταλία ο Ολυμπιακός - «Κρας τεστ» με Νάπολι και Ίντερ

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν σε δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια τη Νάπολι και την Ίντερ πριν την έναρξη των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων άρχισε στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» νωρίς το πρωί της Τετάρτης 13/8 αναχώρησαν για την Ιταλία όπου θα δώσουν δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια με τα οποία θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά το στάδιο της προετοιμασίας τους.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Πειραιά θα κοντραριστεί με τη Νάπολι, πρωταθλήτρια Ιταλίας την Πέμπτη (14/8, 19:00), ενώ την Ίντερ, ήταν φιναλίστ του Champions League, που έχασε στο… νήμα τη Serie A από τους «παρτενοπέι» θα την αντιμετωπίσει το Σάββατο (16/8, 21:30).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει λοιπόν, μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δει τον αήττητο στα φιλικά προετοιμασίας Ολυμπιακό, απέναντι σε δύο δυνατές ομάδες.