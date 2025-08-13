Βόλος: Τα τυπικά για την απόκτηση του Μπουζούκη

Ο 27χρονος μέσος που αγωνίζονταν στον Παναιτωλικό, θα είναι η επόμενη μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλίας.

Από το Αγρίνιο στον Βόλο ανηφορίζει ο Γιάννης Μπουζούκης.

Ο 27χρονος μέσος φέρεται να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τους ανθρώπους του συλλόγου, αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, με τις δύο πλευρές να έχουν φτάσει σε πλήρη συμφωνία και απομένουν τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Να σημειωθεί ότι την Τρίτη ο Αχιλλέας Μπέος είχε προαναγγείλει δύο μεταγραφές «δώρο» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Η μετακίνηση του Μπουζούκη στον Βόλο, έπειτα από 2.5 χρόνια στην ομάδα του Αγρινίου, έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.

Την περασμένη σεζόν ο 27χρονος μέσος είχε 32 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, τρία γκολ, μία ασίστ και περισσότερα από 2.100 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα του Παναιτωλικού.