Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Τότεναμ στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup

Με στόχο τον πρώτο τους τίτλο στον θεσμό η πρωταθλήτρια Champions League Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του Europa League Τότεναμ στο Φερίουλι του Ούντινε (22.00, COSMOTE SPORTS 1 & MEGA).
Είναι η δεύτερη συμμετοχή της Παρί σε τελικό Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1996, όταν αντιμετώπισε τη Γιουβέντους και ηττήθηκε σε διπλούς αγώνες, με συνολικό σκορ το βαρύ 9-2.
Από την άλλη η Τότεναμ συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό και αν τα καταφέρει, θα γίνει η 7η ομάδα από την Αγγλία που σηκώνει το Super Cup (Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι οι άλλες).
Η Παρί θα αγωνιστεί χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής και οδεύει προς την Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος.
Η Τότεναμ δεν θα έχει στον πάγκο τον Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά τον αντικαταστάτη του, Τόμας Φρανκ. Εκτός αποστολής ο Ιβ Μπισούμα, για πειθαρχικούς λόγους, και οι Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Τζέιμς Μάντισον.
Πιθανές ενδεκάδες:
Παρί (Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος - Βιτίνια, Ρουίθ, Ζαΐρ-Εμερί - Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.
Τότεναμ (Φρανκ): Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Βεν - Παλίνια, Μπετανκόρ - Κούντους, Τζόνσον, Σαρ - Ρισάρλισον.