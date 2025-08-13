Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Τότεναμ στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup

Η πρωταθλήτρια Champions League Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του Europa League Τότεναμ απόψε (22.00) με με στόχο την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup.

Με στόχο τον πρώτο τους τίτλο στον θεσμό η πρωταθλήτρια Champions League Παρί Σεν Ζερμέν θα αναμετρηθεί με την κάτοχο του Europa League Τότεναμ στο Φερίουλι του Ούντινε (22.00, COSMOTE SPORTS 1 & MEGA).

Είναι η δεύτερη συμμετοχή της Παρί σε τελικό Super Cup. Η πρώτη ήταν το 1996, όταν αντιμετώπισε τη Γιουβέντους και ηττήθηκε σε διπλούς αγώνες, με συνολικό σκορ το βαρύ 9-2.

Από την άλλη η Τότεναμ συμμετέχει για πρώτη φορά στον θεσμό και αν τα καταφέρει, θα γίνει η 7η ομάδα από την Αγγλία που σηκώνει το Super Cup (Λίβερπουλ, Νότιγχαμ Φόρεστ, Άστον Βίλα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι οι άλλες).

Η Παρί θα αγωνιστεί χωρίς τον βασικό της τερματοφύλακα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής και οδεύει προς την Μάντσεστερ Σίτι. Παράλληλα, ο Ζοάο Νέβες είναι τιμωρημένος.

Η Τότεναμ δεν θα έχει στον πάγκο τον Άγγελος Ποστέκογλου, αλλά τον αντικαταστάτη του, Τόμας Φρανκ. Εκτός αποστολής ο Ιβ Μπισούμα, για πειθαρχικούς λόγους, και οι Ντέγιαν Κουλουσέφσκι και Τζέιμς Μάντισον.

Πιθανές ενδεκάδες:



Παρί (Ενρίκε): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μέντες, Πάτσο, Μαρκίνιος - Βιτίνια, Ρουίθ, Ζαΐρ-Εμερί - Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Ντεμπελέ.



Τότεναμ (Φρανκ): Βικάριο, Σπενς, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Βεν - Παλίνια, Μπετανκόρ - Κούντους, Τζόνσον, Σαρ - Ρισάρλισον.