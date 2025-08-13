«Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Καλάμπρια»

Οι Πράσινοι έχουν καταθέσει μία πολύ μεγάλη πρόταση στον Ιταλό διεθνή δεξιό μπακ, ωστόσο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λορέντσο Λεπόρε, «oι δύο πλευρές παραμένουν στο παρόν μακριά στο οικονομικό κομμάτι».
Ο Ιταλός ρεπόρτερ κάνει αναφορά και στην υπόθεση του Ισπανού δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο για τον Παναθηναϊκό, τονίζοντας ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Μαγιόρκα.
