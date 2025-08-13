Η Θέλτα «έδεσε» τον Μπόρχα Ιγκλέσιας με κανονική μεταγραφή

Η Θέλτα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπόρχα Ιγκλέσιας, που πλέον ανήκει κανονικά στο δυναμικό της ομάδας, έπειτα από τη θητεία του ως δανεικός από την Μπέτις.

Ο 32χρονος Ισπανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με τους Γαλιθιάνους, οι οποίοι κατέβαλαν το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη μεταγραφή του.

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Ιγκλέσιας αγωνίστηκε σε 37 παιχνίδια με τη φανέλα της Θέλτα, σκοράροντας 11 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις και καθιερώθηκε ως βασικός επιθετικός της ομάδας.

Η ανακοίνωση της μεταγραφής δεν ήταν η συνηθισμένη, αφού παρουσιάστηκε μέσα από ένα πρωτότυπο βίντεο, το οποίο εκτυλίχθηκε σε ένα κατάστημα περιποίησης νυχιών, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στην είδηση.