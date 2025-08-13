Μάντσεστερ Σίτι: Απέρριψε πρόταση 30 εκατομμυρίων ευρώ της Νότιγχαμ για τον Ρίκο Λιούις

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσπάθησε να ενισχύσει το ρόστερ της με την απόκτηση του Ρίκο Λιούις, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι δεν φάνηκε διατεθειμένη να παραχωρήσει τον νεαρό αμυντικό.

Σύμφωνα με το «Foot Mercato», η Φόρεστ κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 25 εκατ. ευρώ συν μπόνους 5 εκατ., φτάνοντας το συνολικό ποσό στα 30 εκατ. ευρώ.

Παρά την οικονομική της αξία, η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς οι «Πολίτες» θέλουν να κρατήσουν τον 20χρονο δεξιό μπακ, ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Η ομάδα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο έχει ήδη κινηθεί δυναμικά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, αποκτώντας τους Νταν Εντόι, Ιγκόρ Ζεσούς, Ζαΐρ Κούνια και Άνγκους Γκαν. Παρ’ όλα αυτά, για τον Λιούις θα χρειαστεί μια πιο… γενναιόδωρη προσφορά.