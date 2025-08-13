Νιούκαστλ: Ο Μαλίκ Τιαό άφησε τη Μίλαν για να ντυθεί στα ασπρόμαυρα

Η Νιούκαστλ ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφή, φέρνοντας στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» τον Μαλίκ Τιαό από τη Μίλαν.

Ο 22χρονος Γερμανός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με τις «Καρακάξες» έναντι ποσού που μαζί με τα μπόνους μπορεί να αγγίξει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Τιαό αγωνίστηκε για τρεις σεζόν στους «Ροσονέρι», καταγράφοντας 85 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο διάστημα αυτό αντιμετώπισε και τη Νιούκαστλ στο Σαν Σίρο, σε αγώνα για το Champions League. Το μοναδικό του τέρμα με τη φανέλα της Μίλαν ήρθε την περασμένη χρονιά, στη νίκη με 3-1 επί της Ρεάλ Μαδρίτης εκτός έδρας για ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο νεοαποκτηθείς στόπερ, που θα φορά τη φανέλα με τον αριθμό 12, δήλωσε μετά την ανακοίνωση:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που γίνομαι μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο».

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η ομάδα του Έντι Χάου ενισχύει την αμυντική της γραμμή ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League.