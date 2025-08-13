Πάφος στον δρόμο για τα αστέρια: Θρίαμβος επί της Ντινάμο Κιέβου και ιστορική πρόκριση

Η Πάφος συνεχίζει να γράφει χρυσές σελίδες στην ιστορία της. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο επικράτησε ξανά της Ντινάμο Κιέβου, αυτή τη φορά με 2-0 στην Κύπρο, εξασφαλίζοντας συνολικό σκορ 3-0 και πανηγυρική πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Μπροστά σε ενθουσιώδεις οπαδούς, η κυπριακή ομάδα ξεκίνησε ιδανικά, με τον Τάνκοβιτς να σερβίρει έτοιμο γκολ στον Όρσιτς μόλις στο 2ο λεπτό για το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Κροάτη άσο να δημιουργεί και τον Κορέια να διπλασιάζει τα τέρματα στο 55’.

Η Πάφος διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της, κρατώντας ανέπαφη την εστία της για δεύτερο σερί παιχνίδι, και πλέον ετοιμάζεται για τις κρίσιμες μάχες με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η βραδιά είχε και… άρωμα μεταγραφής, καθώς στο ημίχρονο παρουσιάστηκε στο κοινό ο Νταβίντ Λουίζ, ο οποίος γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φίλους της ομάδας.

Με αυτό το κατόρθωμα, η Πάφος δεν βρίσκεται απλώς ένα βήμα πιο κοντά στους ομίλους- ζει το όνειρο και θέλει να το ολοκληρώσει.