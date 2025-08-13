Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs και οι ομάδες που ήδη περιμένουν στη League Phase

Η αυλαία του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League έπεσε το βράδυ της Τρίτης (12/08), με δέκα ομάδες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Εκεί τις περίμεναν ήδη η Βασιλεία, η Μπόντο Γκλιμτ, η Σέλτικ και η Στουρμ Γκρατς, συμπληρώνοντας το παζλ των επτά ζευγαριών που θα κρίνουν τα τελευταία εισιτήρια για τη φετινή League Phase.

Τα ζευγάρια των playoffs

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ Γκρατς

Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι

Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Ρέιντζερς – Κλαμπ Μπριζ

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

Από αυτές τις αναμετρήσεις θα προκύψουν οι τελευταίες επτά ομάδες που θα συμπληρώσουν το «παζλ» της φάσης των 36 της League Phase.

Οι 29 ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί:

Άγιαξ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Γαλατάσαραϊ, Ίντερ, Γιουβέντους, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ, Μονακό, Νάπολι, Νιούκαστλ, Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Σλάβια Πράγας, Σπόρτινγκ Λισαβώνας, Τότεναμ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Βιγιαρεάλ.

Η μάχη για τα τελευταία εισιτήρια προμηνύεται συναρπαστική, με ομάδες από κάθε γωνιά της Ευρώπης να διεκδικούν την παρουσία τους στη μεγαλύτερη διασυλλογική σκηνή της ηπείρου.