Θερμή υποδοχή ετοιμάζει η Ισέρνια στον Ολυμπιακό πριν το φιλικό με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Ισέρνια, όπου θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για το μεγάλο φιλικό με τη Νάπολι, που θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου στο Καστέλ ντι Σάνγκρο, στην περιφέρεια της Άκουιλα

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα φτάσει στην πόλη στις 13 Αυγούστου και θα καταλύσει εκεί, πραγματοποιώντας προπονήσεις στο ανακαινισμένο στάδιο Lancellotta. Η προπόνηση της Τετάρτης το απόγευμα θα είναι ανοικτή για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν από κοντά τους παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο δήμαρχος της Ισέρνια, Πιέρο Καστρατάρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ελληνικής ομάδας:

«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Βιτσέντζο Κανατέλι, εκπρόσωπο του συλλόγου, και όλους όσοι εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία, που φέρνει την Ισέρνια στο επίκεντρο του διεθνούς ποδοσφαίρου».

Η πόλη δείχνει ήδη μεγάλο ενθουσιασμό για το γεγονός, αντιμετωπίζοντας την παρουσία του Ολυμπιακού ως σημαντικό αθλητικό και κοινωνικό γεγονός.