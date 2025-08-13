Θερμή υποδοχή ετοιμάζει η Ισέρνια στον Ολυμπιακό πριν το φιλικό με τη Νάπολι

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» θα φτάσει στην πόλη στις 13 Αυγούστου και θα καταλύσει εκεί, πραγματοποιώντας προπονήσεις στο ανακαινισμένο στάδιο Lancellotta. Η προπόνηση της Τετάρτης το απόγευμα θα είναι ανοικτή για το κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να δουν από κοντά τους παίκτες του Ολυμπιακού.
Ο δήμαρχος της Ισέρνια, Πιέρο Καστρατάρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία της ελληνικής ομάδας:
«Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Βιτσέντζο Κανατέλι, εκπρόσωπο του συλλόγου, και όλους όσοι εργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία, που φέρνει την Ισέρνια στο επίκεντρο του διεθνούς ποδοσφαίρου».
Η πόλη δείχνει ήδη μεγάλο ενθουσιασμό για το γεγονός, αντιμετωπίζοντας την παρουσία του Ολυμπιακού ως σημαντικό αθλητικό και κοινωνικό γεγονός.