Ερυθρός Αστέρας: Εντυπωσιακό σκηνικό από τους οπαδούς στο «Μαρακανά»

Με το προβάδισμα του 3-1 από την πρώτη αναμέτρηση, ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξένησε τη Λεχ Πόζναν το βράδυ της Τρίτης, με στόχο να «σφραγίσει» την πρόκριση στα playoffs του Champions League.

Η βραδιά στο «Μαρακανά» ήταν μαγική, χάρη στους οπαδούς των Σέρβων που γέμισαν το γήπεδο και δημιούργησαν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Από το πρώτο λεπτό, τα τύμπανα, τα συνθήματα και οι φωνές δόνησαν την ατμόσφαιρα, ενώ το τεράστιο κορεό που απλώθηκε σε όλες τις εξέδρες έκλεψε την παράσταση και ανέβασε ακόμη περισσότερο τον παλμό της αναμέτρησης.

Το «Ράικο Μίτιτς» έζησε μία από τις βραδιές που επιβεβαιώνουν τη φήμη του ως μία από τις πιο «καυτές» έδρες στην Ευρώπη, με τους φίλους του Ερυθρού Αστέρα να στέλνουν μήνυμα στους αντιπάλους: «Καλώς ήρθατε στην κόλαση».