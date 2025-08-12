Επική ανατροπή και πρόκριση για την Κλαμπ Μπριζ με «μαγικό άγγιγμα» Τζόλη

Η Κλαμπ Μπριζ πέτυχε μια αξέχαστη πρόκριση στα playoffs του Champions League, ανατρέποντας το εις βάρος της 0-2 και αποκλείοντας τη Ζάλτσμπουργκ σε μια συναρπαστική ρεβάνς στο «Jan Breydel».

Παρά το γεγονός ότι οι Αυστριακοί προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο, η ομάδα του Χρήστου Τζόλη κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά και να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η Ζάλτσμπουργκ έδειξε αρχικά τον έλεγχο με τέρματα των Ράσμουσεν και Μπαϊντού, όμως οι Βέλγοι δεν το έβαλαν κάτω. Στο δεύτερο μέρος, ο Σέις μείωσε το σκορ στο 61’, δίνοντας ελπίδες στην Κλαμπ Μπριζ, ενώ ο Φορμπς ισοφάρισε με εντυπωσιακή ατομική ενέργεια στο 83’.

Η «υπογραφή» του Τζόλη ήρθε στα τελευταία λεπτά, όταν ο διεθνής μεσοεπιθετικός έδωσε την ασίστ στον αρχηγό Βανάκεν για το νικητήριο γκολ στο 90+.

Η πρόκριση αυτή αποτελεί τεράστια επιτυχία για την ομάδα και τον Τζόλη, που πλέον θα συνεχίσουν την προσπάθεια τους για τη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης

.