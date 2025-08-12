Νικητής στο τουρνουά ο Βόλος

Ο Βόλος κατέκτησε το ποδοσφαιρικό τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, επικρατώντας 2-0 του Λεβαδειακού στον τελικό.

Ήταν ένα παιχνίδι όπου Βολιώτες και Βοιωτοί, είχαν καλά διαστήματα και έπαιξαν όμορφο ποδόσφαιρο.

Εν τέλει, τη διαφορά την έκαναν οι λεπτομέρειες. Με τον Ασεχνούν στο 66′ να ανοίγει το σκορ με φανταστικό σουτ και τον 18χρονο Σαντή στο 73′ να διαμορφώνει το τελικό 2-0 υπέρ των Θεσσαλών.

Θυμίζουμε πως ήταν ένα τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα καθώς όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου. Παρ' όλα αυτά, λίγο πριν το φινάλε και συγκεκριμένα στο 86ο λεπτό, υπήρξε σύρραξη ύστερα από μια αψιμαχία ανάμεσα σε Βαϊνόπουλο και Όζμπολτ. Ακολούθησαν στιγμές έντασης με τους παίκτες των δυο ομάδων ενώ τα μέλη των προπονητικών επιτελείων μπήκαν στο γήπεδο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα όπως και έγινε με την επέμβαση των πιο ψύχραιμων. Στο γήπεδο μπήκε και ο ισχυρός άνδρας του Βόλου Αχιλλέας Μπέος.

ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Αντελέγε, Μύγας (69’ Λυκουρίνος), Τριανταφύλλου (69’ Κάργας), Λαγωνίδης (69’ Χέρμανσον), Σόρια (29’ Σινανάι), Μαρτίνεζ (29’ Γρόσδης), Ζόκα (29’ Κύρκος), Χουάνπι (46’ Προύντζος), Κόμπα (29’ Λεγκίσι), Ασεχνούν (69’ Βαϊνόπουλος), Μακνί (29’ Λάμπρου, 63’ Σαντής).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσάπρας (71’ Γκούμας), Τσιβελεκίδης, Φίλων, Βήχος (71’ Κάτρης), Τσιμπόλα (71’ Τσόκαϊ), Λαμαράνα, Συμελίδης (71’ Παλάσιος), Κασέμι (71’ Βέρμπιτς), Μανθάτης, Πεντρόσο (71’ Όζμπολτ)