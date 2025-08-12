Champions League: Θρίαμβος για Κοπεγχάγη και Φενέρμπαχτσε - Η Ρέιντζερς συνεχίζει παρά την ήττα

Η Κοπεγχάγη παρουσίασε το πιο εντυπωσιακό της πρόσωπο και πήρε άνετη πρόκριση απέναντι στη Μάλμε, συντρίβοντάς την με 5-0 στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Ούεσκας στο 31’, ενώ ακολούθησαν τα γκολ των Ρόμπερτ (43’, 69’), Ελγιουνούσι (51’) και Μάττσον (67’). Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Κόταρσκι και Χατζηδιάκου στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, καθώς έπαιξαν σε όλο το παιχνίδι.

Η Φενέρμπαχτσε, από την άλλη, πραγματοποίησε μια επική ανατροπή στην Κωνσταντινούπολη. Παρότι είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι από τη Φέγενορντ, κατάφερε να επικρατήσει 5-2 στη ρεβάνς και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα τέρματα για τους Τούρκους σημείωσαν οι Μπράουν, Ντουράν, Φρεντ, Γιουσέφ Εν-Νεσίρι και Ταλίσκα, ενώ ο Βατανάμπε βρήκε δύο φορές δίχτυα για τους Ολλανδούς.

Στην Τσεχία, η Βίκτορια Πλζεν νίκησε 2-1 τη Ρέιντζερς, όμως δεν μπόρεσε να καλύψει το εις βάρος της 3-0 του πρώτου αγώνα. Οι γηπεδούχοι σκόραραν με τους Ντουροσίνμι και Μάρκοβιτς, ενώ ο Κάμερον ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ για τη σκωτσέζικη ομάδα, η οποία συνεχίζει στην επόμενη φάση.