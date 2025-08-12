Τέλος εποχής για τον Ντοναρούμα στην Παρί: «Κάποιοι έκριναν ότι δεν μπορώ να συνεχίσω»

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα επιβεβαίωσε και επίσημα την αποχώρησή του από την Παρί Σεν Ζερμέν, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο που πάρθηκε η απόφαση.

Παρά τη συμβολή του στην κατάκτηση του πρώτου Champions League στην ιστορία του συλλόγου, ο Ιταλός τερματοφύλακας ενημερώθηκε πως δεν βρίσκεται πλέον στα πλάνα της ομάδας.

Με έναν χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του, ο Ντοναρούμα αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Στη δημόσια δήλωσή του, αποχαιρέτησε θερμά τους συμπαίκτες του και τους φιλάθλους, αποφεύγοντας ωστόσο οποιαδήποτε αναφορά στη διοίκηση ή στον Λουίς Ενρίκε.

Η δήλωσή του:

«Από την πρώτη μέρα που φόρεσα τη φανέλα της Παρί, έδωσα όλη μου την ψυχή για να υπερασπιστώ την εστία της ομάδας. Δυστυχώς, κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν μπορώ πλέον να είμαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Είμαι λυπημένος και απογοητευμένος.

Θα ήθελα να αποχαιρετήσω τους οπαδούς στο Παρκ ντε Πρενς, αλλά αν αυτό δεν γίνει, να ξέρετε ότι η αγάπη σας θα με συνοδεύει για πάντα. Στους συμπαίκτες μου, τη δεύτερη οικογένειά μου, ευχαριστώ για κάθε στιγμή, κάθε μάχη, κάθε χαμόγελο. Το να παίξω για αυτόν τον σύλλογο ήταν τιμή».

Η Παρί, που ήδη κινείται για τον διάδοχό του, έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Ζαμπάρνι, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή κάτω από τα δοκάρια.