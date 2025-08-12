ΠΑΟΚ: Παραμένει εκτός ο Τάισον - Το pre game ενόψει Βόλφσμπεγκερ

Στους ρυθμούς της ρεβάνς με την Βόλφσμπεργκερ κινείται ο ΠΑΟΚ, που κορυφώνει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τους Αυστριακούς που θα κρίνει την πρόκριση στα play off των προκριματικών του Europa League.

Από την προπόνηση της Τρίτης, έμεινε ξανά εκτός ο Τάισον που ακολούθησε πρόγραμμα θεραπείας και η συμμετοχή του με την ρεβάνς είναι πλέον εξαιρετικά αμφίβολη, ενώ o Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.

Παράλληλα ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε για το pre-game της αναμέτρησης με τους Αυστριακούς, με την τελευταία προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, ενώ ο Ράζβαν Λουτσέσκου θα ανοίξει τα χαρτιά του στη συνέντευξη Τύπου που θα διεξαχθεί στις 13:00.

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Δύο μέρες πριν από ένα τελικό. Τον πρώτο τελικό της σεζόν που θα κρίνει την πρόκριση στα Play Offs του UEFA Europa League 2025-26. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ταξιδέψει για Αυστρία με στόχο να κερδίσει την Βόλφσμπεργκερ και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου δούλεψε με τους παίκτες του την Τρίτη (12.08) πάνω στην επιθετική ανάπτυξη από την πίσω ζώνη, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε με την γραμμή της άμυνας. Στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (13.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Δικεφάλου, με τον Ράζβαν Λουτσέσκου να πλαισιώνεται από τον Γίρι Παβλένκα. Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Κλάγκενφουρτ.