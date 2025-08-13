Ο Μοράτα στην Κόμο: Η μεγάλη κίνηση του καλοκαιριού

Η Κόμο πραγματοποίησε ίσως την πιο ηχηρή μεταγραφή της ιστορίας της, ανακοινώνοντας επίσημα την απόκτηση του Άλβαρο Μοράτα.

Ο 32χρονος αρχηγός της εθνικής Ισπανίας παραχωρήθηκε από τη Μίλαν με τη μορφή δανεισμού, ενώ το επόμενο καλοκαίρι η συμφωνία θα γίνει μόνιμη με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μοράτα θα συναντήσει ξανά τον άλλοτε συμπαίκτη του, Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος πλέον βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας ως προπονητής.

Τη σεζόν που πέρασε, ο Ισπανός φορ αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος με τη φανέλα της Γαλατάσαραϊ, πετυχαίνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 3 ασίστ σε 16 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Με την προσθήκη του, η Κόμο ενισχύεται σημαντικά στην επίθεση και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι φιλοδοξεί να κάνει αισθητή την παρουσία της στη Serie A τη νέα σεζόν.