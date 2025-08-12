Ο Πανσερραϊκός νικητής του μικρού τελικού στα πέναλτι

Στον μικρό τελικό λοιπόν, οι δυο ομάδες μπήκαν με όρεξη και είχαν καλές καλές στιγμές στο πρώτο 45λεπτο. Εν τέλει, η Λάρισα άνοιξε το σκορ στο 59ο όταν ο Ατανάσοφ με σέντρα σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Ο Πανσερραϊκός απάντησε άμεσα με ένα φοβερό σουτ του Λιάσου ισοφαρίζοντας σε 1-1 ενώ δέκα λίγο αργότερα οι Σερραίοι είχαν και δοκάρι με τον Αντρέ Γκριν. Κάπως έτσι, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος του 90λεπτου, η αναμέτρηση κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί, ο Πανσερραϊκός ήταν πιο εύστοχος και με 4-3 έφτασε στη νίκη και την άτυπη 3η θέση του τουρνουά.
ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού (86′ Φαϊζάλ), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Βαρσάμης (46′ Σουρλής), Ατανάσοφ (86′ Χατζηστραβός), Δεληγιαννίδης (46′ Γκρόζος), Γιούσης (73′ Μούργος), Αντράντα (73′ Στάικος), Πασάς (73′ Γκαράτε).
Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τινανίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (77′ Γκιγιομιέ), Μασκανάκης (73′ Γεωργιάδης), Φαλέ, Σοφιανός (31′ Ρουμιάντσεφ (46′ Ιβάν), Γκριν (88′ Δοϊρανλής).