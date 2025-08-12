Ο Πανσερραϊκός νικητής του μικρού τελικού στα πέναλτι

Ο Πανσερραϊκός ήταν ο νικητής του μικρού τελικού απέναντι στη Λάρισα στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 κ.δ. - 4-3 πέν.), σε ένα ξεχωριστό ποδοσφαιρικό τουρνουά που φιλοξενήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ορφανοτροφείου Βόλου.

Στον μικρό τελικό λοιπόν, οι δυο ομάδες μπήκαν με όρεξη και είχαν καλές καλές στιγμές στο πρώτο 45λεπτο. Εν τέλει, η Λάρισα άνοιξε το σκορ στο 59ο όταν ο Ατανάσοφ με σέντρα σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Ο Πανσερραϊκός απάντησε άμεσα με ένα φοβερό σουτ του Λιάσου ισοφαρίζοντας σε 1-1 ενώ δέκα λίγο αργότερα οι Σερραίοι είχαν και δοκάρι με τον Αντρέ Γκριν. Κάπως έτσι, με το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος του 90λεπτου, η αναμέτρηση κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί, ο Πανσερραϊκός ήταν πιο εύστοχος και με 4-3 έφτασε στη νίκη και την άτυπη 3η θέση του τουρνουά.

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού (86′ Φαϊζάλ), Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Βαρσάμης (46′ Σουρλής), Ατανάσοφ (86′ Χατζηστραβός), Δεληγιαννίδης (46′ Γκρόζος), Γιούσης (73′ Μούργος), Αντράντα (73′ Στάικος), Πασάς (73′ Γκαράτε).

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τινανίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Λιάσος (77′ Γκιγιομιέ), Μασκανάκης (73′ Γεωργιάδης), Φαλέ, Σοφιανός (31′ Ρουμιάντσεφ (46′ Ιβάν), Γκριν (88′ Δοϊρανλής).