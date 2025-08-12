Με Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός στην Κρακοβία

Με τον αρχηγό του Φώτη Ιωαννίδη θα ταξιδέψει στην Κρακοβία ο Παναθηναϊκός για την ρεβάνς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο αρχηγός των πράσινων συμμετείχε κανονικά για δεύτερη σερί μέρα στην προπόνηση και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης (14/08-21:00) κόντρα στους Ουκρανούς στην Κρακοβία. Εκεί όπου οι «πράσινοι», μετά το 0-0 του ΟΑΚΑ, θα προσπαθήσουν να φτάσουν σε αποτέλεσμα που θα τους φέρει στα πλέι-οφ του UEFA Europa League.

Από εκεί και πέρα σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε και ο Τάσος Μπακασέτας, που ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα, που τον ταλαιπωρούσε, ωστόσο δεν θα είναι στην αποστολή, αφού είχε αφαιρεθεί από την λίστα λόγω του τραυματισμού του.

“Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η εν Ελλάδι προετοιμασία του Παναθηναϊκού πριν τη ρεβάνς της προκριματικής φάσης του Europa League με αντίπαλο τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Κρακοβία της Πολωνίας.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και τελειώματα, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τέλος εξάσκηση στα τελειώματα. Στην προπόνηση έλαβε μέρος και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχωρεί με προορισμό την Κρακοβία το μεσημέρι της Τετάρτης. Σε αυτή μετέχουν όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ“, αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα του Παναθηναϊκού.