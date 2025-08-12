ΑΕΚ: Η… υποδοχή στον μπαμπά Κουτέσα στα Σπάτα και πλάνα από την προπόνηση (vids)

Ο Ντέρεκ Κουτέσα βιώνει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής καθώς η σύζυγος του έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι με τον ίδιο να είναι πανευτυχής και τους συμπαίκτες του να τον… υποδέχονται στα Σπάτα με φατούρο!

Ο Ελβετός άσος της ΑΕΚ δέχτηκε τις ευχές από τους συμπαίκτες του αλλά και ένα καλωσόρισμα… κλασικό και το διασκέδασε και ο ίδιος. Από εκεί και πέρα στον Δικέφαλο συνεχίζουν την προετοιμασία τους και ανεβάζουν καθημερινά ρυθμούς εν όψει της ρεβάνς της Πέμπτης με τον Άρη Λεμεσού στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. Εκεί όπου οι «κιτρινόμαυροι» - μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο - θα επιχειρήσουν να σφραγίσουν την πρόκριση στα πλέι-οφ του UEFA Conference League.

Δείτε πλάνα από την… υποδοχή σε Κουτέσα και στιγμές από την προπόνηση της ΑΕΚ: