Μπάγερν: Στα ραντάρ ο Ενκουνκού για αντικαταστάτης του Κομάν

Η Μπάγερν Μονάχου ετοιμάζεται να καλύψει το κενό που αφήνει ο Κίνγκσλεϊ Κομάν και φαίνεται πως έχει βρει τον ιδανικό διάδοχο: τον Κρίστοφερ Ενκουνκού.

Σύμφωνα με τη L’Equipe, ο Γάλλος άσος της Τσέλσι είναι αγαπημένη επιλογή του αθλητικού διευθυντή των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ. Οι δύο πλευρές είχαν δώσει τα χέρια πριν από έξι μήνες, αλλά τότε η Τσέλσι ζητούσε περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Τώρα, η κατάσταση αλλάζει. Οι «μπλε» εμφανίζονται έτοιμοι να συζητήσουν για ένα ποσό μεταξύ 40 και 50 εκατ. ευρώ, κάτι που φέρνει τον Ενκουνκού πολύ πιο κοντά στην επιστροφή του στη Bundesliga.

Ο 26χρονος επιθετικός ξέρει καλά το γερμανικό πρωτάθλημα από τα χρόνια του στη Λειψία, όπου έλαμψε και έγινε ένας από τους πιο περιζήτητους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Η Μπάγερν πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις και να καλύψει με ποιότητα το κενό που αφήνει ο Κομάν στην επιθετική γραμμή.

Αν όλα πάνε όπως τα θέλει η Μπάγερν, ο Ενκουνκού θα φορέσει ξανά τη φανέλα ομάδας της Bundesliga , αυτή τη φορά της κορυφαίας ομάδας της Γερμανίας, με στόχο να γράψει ιστορία στο Μόναχο.