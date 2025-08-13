Γκρίλις: «Είμαι ενθουσιασμένος, θα τα καταφέρω»

Η Έβερτον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Τζακ Γκρίλις από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

Στη συμφωνία υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 50 εκατομμυρίων λιρών, η οποία δεν είναι υποχρεωτική.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που θα φορά τη φανέλα με το νούμερο 18, αποκάλυψε ότι μίλησε και με τον Γουέιν Ρούνεϊ πριν από την υπογραφή, ελπίζοντας να τον κάνει χαρούμενο με την επιλογή του.

Οι πρώτες δηλώσεις του Γκρίλις ως παίκτης της Έβερτον

«Είμαι ενθουσιασμένος που υπέγραψα στην Έβερτον, είναι τεράστιο για μένα, πραγματικά. Πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο, με υπέροχους φιλάθλους.

Από τη στιγμή που μίλησα με τον προπονητή, ήξερα ότι υπήρχε μόνο ένα μέρος στο οποίο ήθελα να πάω. Στα social media, με έχουν κατακλύσει μηνύματα από τους οπαδούς της Έβερτον και αυτό ήταν ακόμη ένας λόγος που επέλεξα την ομάδα.

Θέλω να πω ένα μεγάλο ‘ευχαριστώ’ στους φιλάθλους για όλα τα μηνύματα που έχω λάβει ήδη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Ελπίζω να μπορέσω να τους ανταποδώσω και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρω».