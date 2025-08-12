Μεξικό, Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης «παρών» (pics)

Ο Κρητικός φορ αναχώρησε το ξημέρωμα από την Πόλη του Μεξικού και με ενδιάμεση στάση τη Φρανκφούρτη, προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Αύριο (13/8) αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, πριν υπογράψει και επίσημα τον δανεισμό του με τον Δικέφαλο, με το loan fee να προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς το προσεχές καλοκαίρι ύψους 5 εκατ. ευρώ.
Έτσι, ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να βρεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τα ματς των Play Off, με την καταληκτική ημερομηνία να είναι την Παρασκευή (15/8).
